Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Krankenhauspersonal bedroht

Landau (ots)

Aufgrund seiner starken Alkoholisierung wurde am Sonntagabend (20.07.2025) gegen 20:45 Uhr ein 46-jähriger Mann durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus nach Landau gebracht. Dort war er mit der Maßnahme nicht einverstanden und bedrohte das Krankenhauspersonal. Eine weitergehende medizinische Behandlung war nicht erforderlich, sodass dem Mann durch die Polizei ein Platzverweis erteilt wurde. Zudem wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung gegen ihn eingeleitet. Gegen 22:30 Uhr wurde der 46-Jährige als hilflose Person in der Godramsteiner Straße in Landau gemeldet. Er war aufgrund seiner nunmehr erheblichen Alkoholisierung nicht mehr wegefähig und wurde daher zu seinem eigenen Schutz in Gewahrsam genommen. Nachdem sein Alkoholpegel wieder gesunken war, konnte er die Dienststelle gegen 04:50 Uhr wieder verlassen.

