Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Erstmeldung - Falschfahrer auf der A 3 bei Kleinmaischeid (Kreis Neuwied) verunfallt

Kleinmaischeid (ots)

Am Mittwoch, den 16.07.2025, gegen 19:30 Uhr, verunfallte ein Falschfahrer auf der BAB 3 bei Kleinmaischeid (Kreis Neuwied). Dieser war zuvor entgegen der Fahrtrichtung auf der Richtungsfahrbahn Köln in Richtung Frankfurt gefahren. Zuvor lief eine Vielzahl von Notrufen von Verkehrsteilnehmern auf. An der Kollision sind nach derzeitigem Stand zwei PKW beteiligt. Derzeit wird von keinen schwerverletzten, sondern nur leichtverletzten Personen (darunter der Falschfahrer) ausgegangen.

Die BAB 3, Richtungsfahrbahn Köln, ist derzeit voll gesperrt.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Kräfte der Polizei sind vor Ort. Wir bitten von weiteren Nachfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.

