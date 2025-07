POL-PPKO: Motorrad erfahren? Gemeinsam mit deiner Polizei und Fahrlehrern!

Koblenz (ots) - Am 05.07.2025 gegen 19.20 Uhr bemerkte eine Streifenbesatzung der Polizei in der Casinostraße auf einen schwarzen Pkw Audi aufmerksam, der im Bereich der Fahrradstraße mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr. An der Kreuzung zur Clemensstraße missachtete der Fahrzeugführer des Pkw Audi die ...

mehr