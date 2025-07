Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Brand in einem Bunker in der Koblenzer Altstadt- Polizei sucht Zeugen

Koblenz (ots)

Am frühen Morgen des 13.07.25 kam es in einem Bunker im Herletweg (Nähe Nagelsgasse)zu einem Brand. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner über Lautsprecher aufgefordert, die Fenster geschlossen zu halten, zeitweise mussten umliegende Straße gesperrt werden. Im Rahmen der Brandortbegehung durch die Feuerwehr konnte festgestellt werden, dass offenbar größere Mengen von dort gelagertem Papier durch unbekannte Täter entzündet worden waren. Am Gebäude selbst entstand kein Schaden, die Gefahr des Übergreifens auf benachbarte Häuser war zu keiner Zeit gegeben.

Die Ermittlungen dauern derzeit noch an, die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich mit der Kriminalpolizei Koblenz unter der Rufnummer 0261- 92156 390 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell