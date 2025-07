Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Verfolgungsfahrt in Koblenz-Güls endet in Verkehrsunfall

Koblenz (ots)

Am Montagnachmittag, 07.07.2025, gegen 15:35 Uhr, sollte der Fahrer eines dunklen VW-Golf in Koblenz-Güls einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Auf optische sowie akustische Anhalteaufforderungen reagierte der Fahrer nicht, setzte seine Fahrt fort und beschleunigte innerhalb der Ortslage erheblich. Kurze Zeit später wurde das Fluchtfahrzeug ohne den Fahrer verunfallt in der Gulisastraße vorgefunden und nach Spurensicherungsmaßnahmen sichergestellt. Die Identifizierung des Fahrers bedarf weiterer Ermittlungen, Ermittlungsansätze liegen vor.

Zeugen sowie mögliche Gefährdete werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 2 unter 0261/103-54150 zu melden.

