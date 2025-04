Polizei Münster

POL-MS: Nach Kokain-Verkäufen im Bahnhofsumfeld - 38-Jähriger in Untersuchungshaft

Münster (ots)

Am Montag (14.04.) haben Polizeibeamte nach intensiven Ermittlungen einen mutmaßlichen Drogendealer im Bahnhofsumfeld festgenommen.

Der 38-Jährige steht im Verdacht, im Bereich des Bremer Platzes in größerem Umfang mit Kokain gedealt zu haben. Ermittler nahmen den Mann ohne festen Wohnsitz am Montagmittag am Bremer Platz fest.

Ein Richter folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ am Dienstag (15.04.) Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Kokain gegen den 38-Jährigen mit marokkanischer Staatsangehörigkeit.

