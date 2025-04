Polizei Münster

POL-MS: Unfall zwischen Fahrradfahrer und Pkw an der Friedrich-Ebert-Straße - 73-Jähriger schwer verletzt

Münster (ots)

Im Kreuzungsbereich der Friedrich-Ebert-Straße / Scheibenstraße ist am frühen Mittwochabend (16.04., 17.30 Uhr) ein 73-jähriger Radfahrer bei einem Unfall mit einem Pkw schwer verletzt worden.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge beabsichtigte die 34-jährige Pkw-Fahrerin, aus der Scheibenstraße nach links in die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Hafenstraße abzubiegen. Gleichzeitig querte der Fahrradfahrer die Friedrich-Ebert-Straße aus der Scheibenstraße, um auf dieser geradeaus in Richtung Augustastraße weiterzufahren. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Der Münsteraner stürzte von seinem Rad. Rettungskräfte brachten ihn schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Die 34-jährige Münsteranerin blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell