POL-MS: Ergänzung zum Auftrag Nr. 5625096 12-jährige Münsteranerin vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Münster (ots) - Einen 59-jähriger Mann, den Angehörige am Sonntagmorgen (13.04., 07 Uhr) vermisst gemeldet hatten, haben Polizeitaucher am Mittwoch (16.04.) tot aus dem Kanal geborgen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der Münsteraner mit zwei weiteren Personen sein Angellager an der Landzunge am Industrieweg aufgeschlagen haben und Sonntagnacht letztmalig um ...

mehr