POL-MS: Mutmaßlich tragischer Unfall im Dortmund-Ems-Kanal - 59-jähriger Angler verstorben

Einen 59-jähriger Mann, den Angehörige am Sonntagmorgen (13.04., 07 Uhr) vermisst gemeldet hatten, haben Polizeitaucher am Mittwoch (16.04.) tot aus dem Kanal geborgen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der Münsteraner mit zwei weiteren Personen sein Angellager an der Landzunge am Industrieweg aufgeschlagen haben und Sonntagnacht letztmalig um 02.30 Uhr gesehen worden sein. Unmittelbar eingeleitete Suchmaßnahmen verliefen ohne Erfolg, sodass die Polizei am Mittwoch eine erneute Suche mit Spezialtauchern und Spürhunden durchführte.

Die Polizei Münster hat die Ermittlungen aufgenommen und geht zum jetzigen Zeitpunkt von einem tragischen Unfall aus. Die Ermittlungen dauern an.

