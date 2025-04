Polizei Münster

POL-MS: Unfall zwischen Fahrrad und unversichertem E-Scooter am Hansaring - 46-Jähriger leicht verletzt

Münster (ots)

Am Montagmorgen (14.04. 08.20 Uhr) ist es am Hansaring Ecke Soester Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer E-Scooter-Fahrerin und einem Fahrradfahrer gekommen, wodurch der Radfahrer leicht verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen war der 46-jährige Fahrradfahrer vorfahrtsberechtigt auf dem Radweg des Hansarings in Richtung Hohenzollernring unterwegs, als an der Kreuzung Soester Straße die 48-jährige E-Scooter-Fahrerin die Straße in Richtung Hafenweg querte. Durch einen Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass an dem E-Scooter noch ein blaues Versicherungskennzeichen aus 2024 angebracht war und dieser somit nicht versichert war.

Nähere Informationen zum jährlichen Versicherungskennzeichenwechsel finden Sie unter folgendem Link:

https://muenster.polizei.nrw/presse/neue-versicherungskennzeichen-am-1-maerz-2025

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell