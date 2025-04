Polizei Münster

POL-MS: Mit 2,12 Promille auf der A43 unterwegs - Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Recklinghausen, Münster (ots)

Polizisten haben am frühen Dienstagmorgen (15.04., 02:15 Uhr) einen 45-jährigen Autofahrer auf der Autobahn 43 in Recklinghausen angehalten, der sein Fahrzeug unter Einfluss von Alkohol geführt hatte.

Das Auto war den Beamten aufgefallen, weil es unsicher und in leichten Schlangenlinien auf der A43 in Richtung Wuppertal unterwegs war. Die Polizisten hielten den Fahrer aus Castrop-Rauxel mit ukrainischer Staatsangehörigkeit und seinen 35-jährigen Beifahrer an. Während der Kontrolle nahmen die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,12 Promille.

Die Polizisten brachten den Fahrer zu einer Polizeiwache und stellten seinen Führerschein sicher. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Den 45-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell