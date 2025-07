Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nach Fahrradunfall den Oberschenkel gebrochen

Germersheim (ots)

Ein gebrochener Oberschenkel war das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Montagabend gegen 22:00 Uhr, welcher sich im Bereich der Pater-Bruno-Moos-Straße in Sondernheim zugetragen hat. Ein 26 Jahre alter Mann aus dem Raum Germersheim verlor vermutlich in der Rechtskurve der dortigen Unterführung die Kontrolle über sein Fahrrad und kam zu Fall. Dem nicht genug wurde bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen. Der Verdacht bestätigte sich bei der Durchführung eines Atemalkoholtests. Dieser ergab einen Wert von 1,24 Promille. Der Mann wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Ihn dürfte nun neben einigen medizinischen Maßnahmen ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr erwarten.

