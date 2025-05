Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Freiburg (ots)

Am Samstag, 24.05.2025, gegen 7:30 Uhr stürzte ein 19-jähriger Motorradfahrer im Kreisverkehr in der Hännerstraße in Laufenburg. Dabei wurde das Motorrad erheblich beschädigt und es liefen Betriebsflüssigkeiten auf die Fahrbahn. Der Fahrer wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt. Die Freiwillige Feuerwehr kümmerte sich um die ausgelaufenen Betriebsstoffe. Am Motorrad dürfte ein Sachschaden von ungefähr 2.500 EURO entstanden sein. CE

