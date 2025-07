Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Mehrere Diebstähle aus PKW und ein Diebstahl eines kompletten Fahrzeugs

Feuerscheid (ots)

In Feuerscheid kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, den 03.07.2025, zu einer großen Anzahl von Diebstählen aus PKW. Es wurden diverse Fahrzeuge in verschiedenen Straßen geöffnet und diese wurden dann druchwühlt. Teilweise wurde Bargeld aus den Fahrzeugen gestohlen. Außerdem wurde ein PKW der Marke Renault Megane, Farbe rot in der Schulstraße gestohlen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Prüm zu melden.

