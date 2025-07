Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Erlenbach - Paketlieferer ohne gültigen Führerschein unterwegs

Erlenbach (ots)

Montagmorgen gegen 09:30 Uhr wurde in Erlenbach ein Paketlieferer kontrolliert. Der 21-jährige Fahrer händigte einen ausländischen (kein EU-Land) Führerschein aus. Da er bereits seit über sechs Monaten einen festen Wohnsitz in Deutschland hat, ist sein Führerschein hierzulande nicht mehr gültig. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel an den Halter übergeben. Auch gegen ihn wird ermittelt. Er hat dafür Sorge zu tragen, dass mit seinem Fahrzeug lediglich berechtigte Personen am Straßenverkehr teilnehmen.

