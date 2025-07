Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfall fordert fünf Verletzte

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Hamalandstrße / Hemdener Ringstraße;

Unfallzeit: 19.07.2025, 20.05 Uhr;

Zwei Schwer- und drei Leichtverletzte: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Samstagabend in Bocholt. Ein 73-jähriger Autofahrer aus Bocholt und seine 75-jährige Beifahrerin waren gegen 10.05 Uhr auf der Hamalandstraße in Richtung Bocholt unterwegs. Ein 18-Jähriger aus Bocholt hatte beabsichtigt mit seinem Pkw aus der Hemdener Ringstraße in die Hamalandstraße einzufahren. Im Fahrzeug befand sich außerdem eine 17-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Bocholt. Der junge Autofahrer übersah das aus seiner Sicht von rechts kommende Fahrzeug des 73-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Pkw des 73-Jährigen über eine Mittelinsel geschleudert wurde und mit dem Auto einer 57-Jährigen aus Bocholt zusammenprallte. Diese hatte verkehrsbedingt an der Sporker Ringstraße / Hamalandstraße gewartet. Die beiden Senioren wurden schwer verletzt durch die Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug geborgen. Die drei weiteren Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen. Alle wurden mit Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. (ms)

