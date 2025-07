Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brand; Sachbeschädigung; Einbrüche

Reutlingen (ots)

Kollision zwischen E-Scooter-Lenker und Auto

Zur Kollision zwischen einem E-Scooter-Lenker und einem Pkw ist es am Montagmorgen in Reutlingen gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte ein 23-Jähriger auf einem E-Scooter kurz nach 6.30 Uhr die Kreuzung Bantlinstraße / Tübinger Straße überqueren und passierte bei Grün zunächst die Fahrspuren der Bantlinstraße in Richtung Tübingen. In der Folge missachtete er offenbar das Rotlicht vor den stadteinwärts führenden Fahrstreifen, worauf es zum Zusammenstoß mit dem BMW eines 32-Jährigen kam. Bei der Kollision erlitt der 23-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge schwere Verletzungen. Er wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Den Schaden an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf circa 2.600 Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Hohenstein (RT): Brand von Gasgrill

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Sonntagnachmittag in die Burgstraße nach Oberstetten ausgerückt. Kurz nach 17.30 Uhr war der Feuerwehrleitstelle der Brand eines Gasgrills mitgeteilt worden. Die Feuerwehr konnte die aus noch ungeklärte Ursache am Ventil brennende Gasflasche entfernen und die Gefahr beseitigen. Verletzt wurde niemand, die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. (gj)

Filderstadt (ES): Lkw-Tank beschädigt

Ein beschädigter Lkw-Tank hat am Montagmorgen in der Karlstraße in Bernhausen die Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Gegen 8.40 Uhr war dort der Fahrer eines Sattelzugs in Richtung Sielmingen unterwegs und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Dabei riss der Tank der Zugmaschine auf, wonach Diesel austrat. Durch die Feuerwehr mussten anschließend mehrere hundert Liter des Kraftstoffs abgepumpt werden. Der Laster wurde abgeschleppt. Aufgrund des ausgelaufenen Diesels, der auch in die Kanalisation gelangt war, waren auch eine entsprechende Reinigung der Fahrbahn sowie eine Spülung der Kanalisation erforderlich. (mr)

Ostfildern (ES): Fenster an Schulgebäude mutwillig beschädigt (Zeugenaufruf)

Mehrere Fensterscheiben der Grundschule in der Parksiedlung in Nellingen sind am vergangenen Wochenende beschädigt worden. Im Zeitraum zwischen Freitag und Montag wurden dabei durch einen unbekannten Täter mindestens zwölf Glasscheiben des Schulgebäudes in der Lindenstraße mit Hilfe eines noch unbekannten Schusswerkzeuges beschädigt. Hierbei könnte es sich um eine Druckluftpistole oder -gewehr gehandelt haben. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der zurückliegenden Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, um Hinweise unter der Telefonnummer 0711/34169830. (gj)

Kirchheim (ES): Einbruch in Gaststätte

In eine Gaststätte in der Dettinger Straße ist am frühen Montagmorgen eingebrochen worden. Zwischen Mitternacht und 7.30 Uhr drang hierbei ein bislang unbekannter Täter gewaltsam über eine Zugangstür in den Gastraum ein. Dort durchwühlte der Einbrecher die Räumlichkeiten. Nachdem er einige Bierflaschen als Beute genommen und einen Sachschaden von mehreren hundert Euro angerichtete hatte, flüchtete der Kriminelle. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. (gj)

Nürtingen (ES): Bargeld und Tablet entwendet

Ein Gebäude in der Plochinger Straße, in dem unter anderem ein Kinderhort untergebracht ist, ist in der Zeit zwischen Sonntag, 14 Uhr, und Montag, acht Uhr, von einem Kriminellen heimgesucht worden. Nachdem sich der Täter Zutritt verschafft hatte, durchwühlte er mehrere Schränke und hebelte eine Innentür auf. Auf seiner Suche nach Wertgegenständen fielen dem Unbekannten etwas Bargeld und ein Tablet in die Hände. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell