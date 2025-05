Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Ast hing in Telefonleitung

Hünxe (ots)

Die Einheit Hünxe wurde am 28. Mai 2025 um 13:48 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Sturmschaden" zum Kirchhellen-Wesel-Weg alarmiert.

An der Einsatzstelle war ein Ast von einem Baum abgebrochen und in einer darunter verlaufenden Telefonleitung hängen geblieben. Die Einsatzkräfte haben den Ast entfernt und am Straßenrand abgelegt, die Telefonleitung blieb unbeschädigt. Der Einsatz war nach ca. 50 Minuten beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell