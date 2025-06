Polizei Wuppertal

POL-W: W Schwerer Verkehrsunfall am Uellendahl

Wuppertal (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (21.06.2025-22.06.2025, 00:05 Uhr) kam es in Elberfeld zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Ein 23-Jähriger fuhr auf der Hans-Böckler-Straße in Richtung Raukamp. Als er nach links in die Theodor-Heuss-Straße abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem VW Golf eines 18-Jährigen, der versuchte links an dem BMW vorbeizufahren. Bei dem Unfall verletzte sich der 18-Jährige schwer. Seine Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. In dem BMW zog sich der 22-jährige Beifahrer eine leichte Verletzung zu. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzten. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen könnte der 18-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein. Beide Fahrzeuge wurden zur Beweissicherung sichergestellt. Die Unfallaufnahme wurde durch ein speziell geschultes Unfallaufnahmeteam unterstützt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen um den Unfallhergang zu klären.

