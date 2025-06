POL-W: W - Unfall auf der Friedrich-Ebert-Straße

Wuppertal (ots) - Am Mittwoch (18.06.2025, gegen 16:15 Uhr) griff ein Mann (46) auf der Alleestraße in Höhe der Mandtstraße mehrere Polizisten an. Zuvor waren die Beamten zu einem Einsatz an einem Kiosk auf der Alleestraße gerufen worden. Dort hatte der 46-jährige Deutsche eine Zeitung in einem Zeitungsaufsteller angezündet. Anschließend war der der Mann geflohen. Im Rahmen einer Fahndung trafen die Einsatzkräfte ...

