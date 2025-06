Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt/A8 KORREKTUR WOCHENTAG - Unfallverursacher flüchtet

Am Sonntag prallte ein Audi-Fahrer auf der A8 bei Dornstadt in die Leitplanken.

Ulm (ots)

Ein 20-Jährige war mit seinem Audi um 19.15 Uhr in Richtung München unterwegs. Bei Dornstadt wurde er von einem BMW-Fahrer überholt. Der Unbekannte scherte nach dem Überholvorgang bei Starkregen knapp vor dem 20-Jährigen ein. Der junge Fahrer musste deshalb stark bremsen. Dabei geriet er ins Schleudern und prallte in die Leitplanken. Der BMW-Fahrer bemerkte den Unfall wohl nicht und fuhr mit seinem braunen Pkw weiter. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat den Unfall aufgenommen. Verletzt wurde niemand. Sachdienliche Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter Tel. 07335/96260 entgegen. Der Schaden am Audi wird auf etwa 10.000 Euro, der an der Leitplanke auf 1.000 Euro geschätzt. Ein Abschlepper barg das Auto.

++++1154429

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

