Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Polizei kontrolliert Tuning- und Poserszene

Mehrere Verstöße stellte die Polizei am Wochenende bei Verkehrskontrollen in Ehingen fest.

Ulm (ots)

Am Freitagabend kontrollierte die Polizei im Stadtgebiet Ehingen die Poser-Szene. Insgesamt wurden mehr als zwanzig Autos kontrolliert. Fünf Fahrer wurden beanstandet, da ihre Fahrzeuge Mängel aufwiesen, sodass ihre Betriebserlaubnis erlosch. Wenn die Fahrer weiter mit dem Auto fahren wollen, müssen diese ihre Fahrzeuge so umbauen und abnehmen lassen, dass die Verkehrssicherheit nicht mehr wesentlich beeinträchtigt ist. Auf die Fahrer kommt außerdem eine Anzeige zu. Sie müssen mit einem Bußgeld von 70 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen. Durch die Polizei wurden weitere fünf Fahrzeuge mit Mängeln festgestellt, die sie Fahrer nun beseitigen müssen. Ein Fahrer durfte mit seinem Auto nicht weiterfahren, da die Profiltiefe seiner Reifen erheblich unterschritten war.

Hinweis der Polizei: Die Polizei führt in unregelmäßigen Abständen weitere Kontrollen dieser Art durch. Die Polizei empfiehlt beim Kauf und Einbau von Tuningartikeln auf Qualität und auf die rechtlichen Vorgaben zu achten. Sind Fahrzeuge auf unzulässige Weise getunt, können sie zu einem erheblichen Risiko im Straßenverkehr werden. Deshalb drohen rechtliche und auch finanzielle Folgen. Autos und Tuningteile werden ständig weiterentwickelt und müssen gesetzlichen Richtlinien entsprechen. Produkte mit allgemeiner Betriebserlaubnis oder Teilegutachten gewährleisten dem Kunden geprüfte Qualität, problemlose Eintragung und dauerhaften Spaß am Tuning. Deshalb rät die Polizei, nur Produkte mit gesetzeskonformen Zulassungspapieren zu kaufen. "Finger weg von Teilen, für die ein Verkäufer keine ABE oder kein Teilegutachten anbieten kann. Ansonsten kann das billige Teil ein teurer Spaß werden, denn von illegalen Teilen können nicht einschätzbare Risiken und Gefahren ausgehen", so die Polizei weiter.

++++0948772

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell