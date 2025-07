Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Gefahrgut-Unfall; Brand; Diebstahlsdelikt; Telefonbetrug

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): Zeugen zu gefährlichem Überholmanöver gesucht

Das Polizeirevier Münsingen sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich in der Nacht zum Mittwoch auf der B465 ereignet hat. Ein unbekannter Pkw-Lenker war gegen 23.15 Uhr auf der Bundesstraße von Münsingen herkommend in Richtung Unterheutal unterwegs. Auf einer langen Geraden nach der Zufahrt zum Verladebahnhof Oberheutal überholte er Zeugenangaben zufolge kurz vor einer dortigen Kuppe drei vorausfahrende Fahrzeuge. Ein entgegenkommender 66-Jähriger musste daraufhin seinen Dacia stark abbremsen und mit diesem nach rechts ins Bankett ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem überholenden Pkw zu verhindern. Dabei kollidierte der Dacia mit einem Leitpfosten. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Sowohl der Unfallverursacher als auch ein überholter Lkw und ein Pkw setzten ihre Fahrt fort. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und insbesondere die Fahrer der beiden überholten Fahrzeuge werden gebeten, sich unter Telefon 07381/9364-0 zu melden. (rd)

Filderstadt (ES): Gefahrgut-Unfall auf Betriebsgelände

Ein Betriebs-Unfall mit einem Gefahrgutstoff auf einem Firmengelände in der Raiffeisenstraße in Bonlanden hat am Dienstagnachmittag zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei geführt. Kurz vor 14.30 Uhr war dort bei Transportarbeiten in einer Halle ein Behälter mit einer Chemikalie beschädigt worden, woraufhin mehrere hundert Liter der Flüssigkeit austraten. Ebenso schlug ein weiterer Behälter leck und auch aus diesem trat ein Gefahrstoff aus. Die alarmierten Einsatzkräfte waren daraufhin mit einem Großaufgebot angerückt und evakuierten neben dem betroffenen Firmenbereich auch weitere benachbarte Gebäude und Betriebe. Das als Gefahrenstoff eingestufte Material konnte durch den raschen Einsatz der Feuerwehr, die in der Spitze mit 30 Fahrzeugen und 130 Kräften nahezu 13 Stunden im Einsatz war, gebunden und eingesammelt werden. Das beschädigte Fass wurde in der Folge sicher verschlossen und geborgen. Vorsorglich war auch der Rettungsdienst mit acht Einsatzfahrzeugen und 18 Kräften vor Ort gekommen. Kurzzeitig wurden sechs Personen untersucht, die jedoch wieder entlassen werden konnten. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Eine konkrete Gefahr für die Bevölkerung war nicht gegeben. Die Kreisstraße 1225 musste zur Durchführung der Einsatzmaßnahmen bis in den frühen Mittwochmorgen gesperrt werden. Zum entstandenen Schaden liegen noch keine Erkenntnisse. Zu diesem Fall hat der Arbeitsbereich Gewerbe- und Umwelt in Plochingen die polizeilichen Ermittlungen übernommen. (gj)

Wernau (ES): Brand von Markise, Fassade und Dachstuhl

Ein Schaden von rund 200.000 Euro ist bei einem Brand am Dienstagnachmittag in der Marienstraße entstanden. Kurz vor 18 Uhr bemerkten Anwohner eine brennende Markise auf der Terrasse eines Mehrfamilienhauses. Das sich rasch ausbreitende Feuer griff in der Folge auf die Terrassenmöbel, die Fassade und den Dachstuhl über. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle und konnte die Flammen schließlich ablöschen. Der Polizeiposten Wernau hat die Ermittlungen übernommen und prüft, ob der Brand möglicherweise fahrlässig durch eine brennende Zigarette ausgelöst worden sein könnte. (gj)

Ostfildern: Zeugen zu Diebstahl in Scharnhausen gesucht

Der Polizeiposten Ostfildern sucht Zeugen zu einem Diebstahl, der sich in der Zeit zwischen Montag, 16.45 Uhr, und Dienstag, 15.20 Uhr, in Scharnhausen ereignet hat. In der Liebigstraße wurde in diesem Zeitraum eine rund 400 kg schwere und mehrere tausend Euro teure Rüttelplatte eines Bauunternehmens gestohlen. Aufgrund des Gewichts der Platte dürften zum Abtransport entsprechende Gerätschaften und Fahrzeuge zum Einsatz gekommen sein. Zeugen, die die Tat beobachtet oder in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3416983-0 zu melden. (mr)

Kirchheim / Esslingen (ES): Betrug durch Schockanrufer (Zeugenaufruf und Warnhinweis)

Eine 60 Jahre alte Frau aus Kirchheim ist am Montagabend von Telefonbetrügern um Wertgegenstände und Bargeld in fünfstelliger Höhe gebracht worden. Die Frau erhielt gegen 17.45 Uhr einen Telefonanruf, in dem sich der Anrufer als Polizeibeamter ausgab. Er gaukelte der Geschädigten vor, dass ihr Kind einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nur gegen die Bezahlung einer Kaution wieder auf freien Fuß gesetzt werden könne. Anschließend übernahm eine selbsternannte Staatsanwältin das Telefonat. Die in Sorge versetzte Geschädigte schenkte den perfiden Anrufern Glauben und begab sich wie gefordert mit Bargeld und Wertgegenständen in die Kiesstraße nach Esslingen, wo sie die Gegenstände gegen 20.10 Uhr auf dem Parkplatz eines dortigen Discounters an einen Komplizen der Betrüger übergab. Der Abholer lief anschließend in unbekannte Richtung davon. Später flog der Betrug auf. Der Abholer wird als etwa 20 bis 25 Jahre alter und rund 180 Zentimeter großer Mann beschrieben. Er hat kurze, schwarze Haare und war mit einer hellen Stoffhose sowie einem langen schwarzen Hemd bekleidet. Zeugen, die am Montagabend im Bereich der Karmeliterpassage verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-330 beim Polizeirevier Esslingen zu melden. Die Polizei warnt: Sollte jemand, egal für wen er sich ausgibt, am Telefon Geld oder Wertsachen von Ihnen fordern, legen Sie sofort auf! Sie werden betrogen! Weitere Tipps und Hinweise finden sie unter https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/ (rd)

Hechingen (ZAK): Unter berauschenden Mitteln auf Pkw aufgefahren

Ein 28 Jahre alter Lkw-Fahrer musste nach einem Auffahrunfall am Dienstagvormittag auf der B32 seinen Führerschein abgeben. Der Mann war gegen 11.45 Uhr mit dem Lkw auf der Bundesstraße von Schlatt in Richtung Hechingen unterwegs. Dabei fuhr er zwischen den Einmündungen mit den Straßen An der Turnhallte und Am Stich auf den Toyota eines 66-Jährigen auf, der aufgrund des stockenden Verkehrs bremsen musste. Durch den Aufprall wurde der Toyota auf den davor fahrenden VW eines 19-Jährigen geschoben. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro beziffert. Da sich im Zuge der Unfallaufnahme Hinweise darauf ergeben hatten, dass der 28-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte, musste dieser eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten. (rd)

Hechingen (ZAK): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist nach derzeitigem Kenntnisstand die Ursache für einen Verkehrsunfall mit Personenschaden am Dienstagnachmittag in Hechingen. Kurz nach 14 Uhr war ein 59 Jahre alter VW-Lenker auf der Stettener Straße unterwegs und überfuhr ersten Erkenntnissen zufolge die Stoppstelle an der Kreuzung zur Stillfriedstraße. In der Folge kam es zur Kollision mit dem dort stadteinwärts fahrenden Kia eines 57-Jährigen. Beim Unfall erlitt der 57-Jährige aktuellen Ermittlungen zufolge leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Insgesamt dürfte sich der Blechschaden an den Autos auf circa 8.000 Euro belaufen. (mr)

