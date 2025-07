Polizei Hagen

POL-HA: Unfall mit Verletztem - Autofahrer übersieht 14-Jährigen auf E-Scooter

Hagen-Emst (ots)

Am Donnerstag (10.07.2025) fuhr ein 41-Jähriger in seinem Toyota gegen 21 Uhr die Emster Straße in Richtung Eppenhauser Straße entlang. Als er an einer abgeschalteten Ampel nach rechts abbiegen wollte, übersah er einen 14-jährigen Jungen auf einem E-Roller, der die Straße überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem der 14-Jährige auf die Motorhaube prallte und danach auf die Straße fiel. Der 41-Jährige verständigte sofort die Rettungskräfte und die Polizei. Der Junge wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizisten legten eine Verkehrsunfallanzeige vor. (hir)

