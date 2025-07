Polizei Hagen

POL-HA: Zeuge ruft nach häuslicher Gewalt die Polizei

Hagen-Mitte (ots)

Im Bereich der Innenstadt wurde ein Mann am Donnerstag (10.07.2025) in den Nachmittagsstunden Zeuge einer häuslichen Gewalt. Er verständigte die Polizei, nachdem er sah, wie ein Mann seiner Frau zuerst mit der flachen Hand und dann auch mit der Faust in das Gesicht schlug. Das Paar stand dabei unmittelbar vor einem geöffneten Fenster. Die Situation habe er bemerkt, da er lautes Geschrei gehört habe. Eine Streifenwagenbesatzung suchte die Wohnung des Paares auf. Die Hagenerin, die von ihrem Mann angegriffen wurde, gab an, keine ärztliche Hilfe zu benötigen. Sie bestätigte zwar die Beobachtungen des Zeugen, wollte jedoch keine Anzeige gegen ihren 56-jährigen Mann erstatten. Dieser gab zu, gegenüber seiner Frau handgreiflich geworden zu sein. Die Polizisten verwiesen ihn der Wohnung und erteilten ihm ein zehntägiges Rückkehrverbot, seine Wohnungsschlüssel wurden an seine Frau übergeben. Die Beamten leiteten darüber hinaus ein Strafverfahren wegen Körperverletzung gegen den 56-Jährigen ein. (arn)

