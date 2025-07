Polizei Hagen

POL-HA: Brandstiftung an Traktor - Zwei Personen fliehen von Feld in Richtung Wald

Hagen-Haspe (ots)

Am Donnerstag (10.07.2025) steckten Unbekannte eine Zugmaschine auf einem Feld in Brand. Zunächst bemerkte ein Anwohner gegen 17:00 Uhr zwei Personen auf einem Feld an der Straße Im Kursbrink Ecke Hasencleverstraße. Die zwei Unbekannten entfernten sich kurze Zeit später in Richtung des Waldes. Nur wenige Minuten später informierte der Hagener Feuerwehr, als er Flammen an der Zugmaschine aufsteigen sah. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen, sodass kaum Schaden am Fahrzeug entstand. Offenbar war ein Stofftuch in die Tanköffnung gesteckt und angezündet worden. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar. Zeugenhinweise werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (hir)

