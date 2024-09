Feuerwehr Neuss

FW-NE: Dachstuhlbrand in leerstehendem Einfamilienhaus | Keine Verletzten

Neuss (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 15.09.2024, meldeten mehrere Anrufer gegen 03:00 Uhr Feuerschein und Rauch aus einem kleinen Waldstück an der Jülicher Landstraße in Fahrtrichtung A46.

Der nach knapp fünf Minuten ersteintreffende hauptamtliche Löschzug bestätigte die Meldung und konnte nach erster Erkundung einen Vollbrand des Dachstuhls eines leerstehenden Einfamilienhauses bestätigen. Aufgrund dessen wurde eine weitere Drehleiter und ein zusätzlicher Löschzug nachgefordert.

Mittels zweier Drehleitern und mehreren Teams unter Atemschutz im Innenangriff wurde der Dachstuhl abgelöscht und das gesamte Gebäude ohne Feststellung auf Personen kontrolliert.

Nach rund eineinhalb Stunden war das Feuer gelöscht und die Einsatzstelle konnte an die Polizei übergeben werden, die die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen hat. Verletzt wurde niemand.

Die Gesamteinsatzdauer betrug drei Stunden, währenddessen stellte ein weiterer Löschzug eine Wachbereitschaft auf der Feuerwache.

