POL-HA: Zigarettenautomat aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Hagen-Haspe (ots) - Am Donnerstag (10.07.2025) steckten Unbekannte eine Zugmaschine auf einem Feld in Brand. Zunächst bemerkte ein Anwohner gegen 17:00 Uhr zwei Personen auf einem Feld an der Straße Im Kursbrink Ecke Hasencleverstraße. Die zwei Unbekannten entfernten sich kurze Zeit später in Richtung des Waldes. Nur wenige Minuten später informierte der Hagener ...

mehr