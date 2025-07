Polizei Hagen

POL-HA: 24-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss durch Hagen - Polizist in Freizeit deckt Verkehrsstraftat auf

Hagen-Eilpe (ots)

Am Freitagmorgen (11.07.2025) bemerkte ein Polizist in seiner Freizeit gegen 00:20 Uhr bereits am Sparkassenkarree einen Audi. Er schaltete wenig später in der Körnerstraße grundlos sein Warnblinklicht ein. Er kollidierte zweimal beinahe mit Verkehrsinseln und lenkte kurz darauf provozierend nach links und rechts, sodass der Audi ins Schaukeln kam. Die Fahrt setzte sich über die Grashofstraße, die Badstraße und den Märkischen Ring fort, wo er über rote Ampeln fuhr und mehrfach blinkte, ohne abzubiegen. Auf der Hochstraße beschleunigte er auf zirka 100 km/h. Vermutlich hatte er den Polizisten bemerkt, der bereits seine Kollegen verständigt hatte. In der Sunderlohstraße hielt der Audi an. Die Beamten kontrollierten den 24-Jährigen und seine Mitfahrer. Zwar verlief ein Alkoholtest negativ, jedoch erklärte der Fahrer den Beamten, dass er Kokain konsumiert habe. Diese Aussage untermauerte ein daraufhin durchgeführter Drogentest. Die Polizisten legten eine Anzeige gegen den 24-Jährigen vor, der keinen Führerschein besaß. Der Audi war darüber hinaus weder angemeldet noch versichert. (hir)

