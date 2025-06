Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Moderner und besser sichtbar: Neues Zuhause für den Bezirksdienst Geisweid - #polsiwi

Bild-Infos

Download

Siegen-Geisweid (ots)

Der Geisweider Bezirksdienst der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein hat ein neues Zuhause gefunden. Die Polizeibeamten sind kürzlich in die neuen Räumlichkeiten im Rathaus am Lindenplatz eingezogen. Letzte kleine Handwerksarbeiten werden in den kommenden Tagen noch durchgeführt, doch die Räumlichkeiten werden bereits jetzt genutzt. "Bislang war der Bezirksdienst innerhalb des Geisweider Rathauses zu finden. Nun konnten wir die Chance nutzen und in die Räumlichkeiten des ehemaligen Reisebüros im Erdgeschoss ziehen. Der neue Standort hat durch die gläserne Fassade eine deutlich bessere Sichtbarkeit für die Bürgerinnen und Bürger", freut sich der Landrat und Leiter der Kreispolizeibehörde, Andreas Müller, über das neue Zuhause des Bezirksdienstes.

Der Umzug war notwendig, da die Nutzung der bisherigen Räumlichkeiten aufgrund von Eigenbedarf der Stadtverwaltung nicht mehr möglich war. "Wir sind froh, dass der Geisweider Bezirksdienst für die Bürgerinnen und Bürger auch weiterhin im Rathaus zu finden ist und nach Bedarf eine zentrale Anlaufstelle bietet", so der Bürgermeister der Stadt Siegen, Steffen Mues.

Aktuell besteht der Bezirksdienst in Geisweid aus den beiden Polizeihauptkommissaren Thomas Heidecke und Andreas Röcher. "Die Beamtinnen und Beamten des Bezirksdienstes sind in unserem Kreis oftmals die ersten Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger, wenn es um polizeiliche Fragestellungen geht. Sie haben ein fest zugeteiltes Einsatzgebiet und stehen darüber hinaus auch mit ortsansässigen Einzelhändlern im Kontakt. In Geisweid sind wir durch den neuen Standort nun noch präsenter und barrierefreier zu erreichen", ergänzt Landrat Andreas Müller.

Insgesamt verfügt die Kreispolizeibehörde in Siegen-Wittgenstein über 14 Bezirksdienststellen sowie den Bezirks- und Schwerpunktdienst in Siegen. Die Erreichbarkeiten der Beamtinnen und Beamten finden Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde unter: https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/artikel/bezirksdienst-13

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell