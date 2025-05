Freiwillige Feuerwehr Kamen

FW Kamen: Kellerbrand in Heeren-Werve

Kamen (ots)

Am Mittwoch um 13:07 ist die freiwillige Feuerwehr Kamen zu einem Kellerbrand in der Goethestrasse im Stadtteil Heeren-Werve alarmiert worden. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung. Aus einem Kellerfenster drang dunkler Rauch. Die Nachbarn versicherten der Feuerwehr mehrfach, dass niemand mehr im Haus sei. Somit beschränkte sich der Einsatz auf die Brandbekämpfung. Die Einsatzkräfte verschafften sich über die Haustür Zutritt ins Wohnhaus. Der Angrifftrupp ging mit schwerem Atemschutz und einem C-Strahlrohr zur Brandbekämpfung in den Keller vor. Mit Vorgehen des Trupps wurde ein Lüfter eingesetzt, um den Rauch aus dem Kellerraum zu drücken und für eine bessere Sicht des vorgehenden Trupps zu sorgen. Kurze Zeit später meldeten die eingesetzten Kräfte "Feuer unter Kontrolle". Mit der Wärmebildkamera kontrollierten sie den betroffenen Bereich. Nach dem keine erhöhten Temperaturen mehr festgestellt wurden, meldete die Feuerwehr "Feuer aus".

Die GSW Kamen prüfte die Stromleitungen, so dass auch von diesen keine Gefahr ausging. Nach Rücknahme des Löschangriffs, wurde die Einsatzstelle dem Bewohner übergeben. Die Brandursachenermittlung obliegt der Polizei. Glücklicherweise gab es keine Verletzten zu beklagen. Auch das Brandereignis beschränkte sich auf einem Kellerraum, so dass das Haus weiterhin bewohnbar ist.

Im Einsatz waren die Löschzüge 3 (Heeren-Werve/Rottum) und 1 (Mitte/Südkamen), die haupamtliche Wache, sowie Kräfte des Rettungsdienstes und der Polizei. Die letzten Kräfte waren nach gut 2,5 Stunden wieder einsatzbereit im Standort.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Kamen, übermittelt durch news aktuell