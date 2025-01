Freiwillige Feuerwehr Kamen

FW Kamen: Ein starkes Team für einen starken Stadtteil: Jahresdienstbesprechung des Löschzugs 2 der Freiwilligen Feuerwehr Kamen im Bürgerhaus Methler

Kamen-Methler - Der Löschzug 2 der Freiwilligen Feuerwehr Kamen hat bei seiner Jahresdienstbesprechung am 24.01.2025 auf ein ereignisreiches Jahr 2024 zurückgeblickt. Unter der Leitung von Brandamtmann Manfred Eder der zu Beginn der Veranstaltung die anwesenden Gäste aus Feuerwehr, Politik und Verwaltung begrüßte, wurden die Einsätze, Personalveränderungen und Besonderheiten des vergangenen Jahres vorgestellt. Es folgten Grußworte und Berichte der Bürgermeisterin Elke Kappen, des Leiters der Feuerwehr Volker Rost, vom Ratsvertreter Joachim Eckard sowie von der Jugendfeuerwehr durch Jana Schmidt und des stellv. Stadtkinderfeuerwehrwartes Marius Baumann. Die Veranstaltung verdeutlichte besonders die Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements der Feuerwehr für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Kamen. Einsätze und Ereignisse 2024 Im Jahr 2024 wurde der aktuell 104 Einsatzkräfte umfassende Löschzug 2 zu 112 Einsätzen alarmiert. Neben alltäglichen Aufgaben wie technischer Hilfeleistung und Brandeinsätzen bleibt vor allem der Großbrand einer Lagerhalle an der Gutenbergstraße in Erinnerung. Während die Einheit Westick unter anderem auch mit dem Abrollbehälter Atemschutz (AB-A) in diesem Einsatz eingebunden war, stellten die Einheiten Methler und Wasserkurl den Grundschutz der Stadt an der Feuerwache sicher. Der Löschzug hat auch 2024 bewiesen, dass er für jede Herausforderung gerüstet ist. Neue Technik: Quantensprung für Methler Ein Highlight des Jahres war die Anschaffung eines neuen Hilfeleistungslöschfahrzeugs (HLF 20) für die Einheit Methler. Dieses moderne Fahrzeug, das ein älteres HLF 10 ersetzt, ermöglicht eine noch effektivere Bewältigung von Einsätzen und stellt einen echten Fortschritt für den Löschzug dar. Das Fahrzeug konnte im Dezember beim Aufbauhersteller abgeholt werden und wurde bereits in den Einsatzdienst gestellt. Ehrungen und Beförderungen Besondere Momente der Dienstbesprechung waren die Ehrungen und Beförderungen der Mitglieder. So wurden mehrere Kameradinnen und Kameraden für langjährige Mitgliedschaften ausgezeichnet. Nils Brandhoff wurde für 25 Jahre Mitgliedschaft, Markus Große für 35 Jahre Mitgliedschaft geehrt, Wolfgang Bruchholz sogar für unglaubliche 70 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr Kamen. Auch zahlreiche Beförderungen wurden ausgesprochen, darunter Sven Eder, welcher zum Brandinspektor ernannt wurde und nun als stellvertretender Löschzugführer die Leitung unterstützt. Ein starkes Team sucht Verstärkung "Ein starker Löschzug für einen starken Stadtteil" - mit diesem Motto möchte der Löschzug 2 auch in Zukunft für die Sicherheit in Kamen-Methler sorgen. Dafür werden engagierte neue Mitglieder für alle drei Einheiten ( Methler, Wasserkurl und Westick ) gesucht. Egal ob jung oder alt, männlich oder weiblich - wer Lust hat, Teil eines starken Teams zu werden, ist herzlich willkommen. Neben spannenden Einsätzen und wertvoller Gemeinschaft bietet die Feuerwehr auch eine fundierte Ausbildung und die Möglichkeit, anderen Menschen zu helfen. Dank an die Unterstützer Zum Abschluss bedankte sich Manfred Eder bei der Stadtverwaltung, dem Rat und den vielen Unterstützern der Feuerwehr für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr. Er betonte: "Unser Erfolg basiert auf Teamarbeit - sowohl innerhalb der Feuerwehr als auch mit der Gemeinschaft." Wer mehr über die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr erfahren oder sich selbst engagieren möchte, findet weitere Informationen und auch Ansprechpartner auf der Website der Stadt Kamen, in den sozialen Medien der Feuerwehr Kamen oder direkt bei der Feuerwehr. www.feuerwehr-kamen.de

