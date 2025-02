Freiwillige Feuerwehr Kamen

FW Kamen: Fahrzeugübergabe durch die Bürgermeisterin

Feierliche Übergabe eines neuen Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeugs 20 an die Freiwillige Feuerwehr Einheit Kamen-Methler

Am Mittwoch, den 19. Februar 2025, übergab Bürgermeisterin Elke Kappen im Rahmen einer Feierstunde am Standort der Einheit Methler in der Bunten Kuh ein neues Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug 20 (HLF 20) an die Freiwillige Feuerwehr Kamen-Methler. Dieses moderne Fahrzeug ersetzt das in die Jahre gekommene HLF 10 aus den 1990er Jahren und stellt einen bedeutenden Fortschritt für den Brandschutz und die technische Hilfeleistung in Kamen dar.

Das neue HLF 20 ist mit modernster Technik ausgestattet und für vielfältige Einsatzszenarien gerüstet. Neben der Brandbekämpfung ermöglicht es auch umfassende technische Hilfeleistungen. Ein besonderes Highlight ist das mitgeführte Sprungpolster, das im Ernstfall zur Rettung von Menschenleben eingesetzt werden kann.

An der feierlichen Übergabe nahmen neben Bürgermeisterin Kappen auch Feuerschutzdezernentin Hanna Schulze, der Leiter der Feuerwehr Volker Rost, die Leiter des Fachbereichs 37, Christopher Lindermann und Frank Siedhoff, sowie die Löschzugführung Manfred und Sven Eder, die Einheitsführung Markus Schygulla und Jonas Fuhrmann und die Mitglieder der Einheit Kamen-Methler teil.

Mit der Indienststellung dieses Fahrzeugs wird die Einsatzfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr Kamen-Methler nachhaltig gestärkt und der Schutz der Bürgerinnen und Bürger weiter verbessert.

Wir werden das Fahrzeug in den nächsten Wochen in unseren sozialen Medien genauer vorstellen und Einblicke in das Fahrzeug gewähren.

