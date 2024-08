Polizei Duisburg

POL-DU: Petershagen: Mann in Schiffsschraube eingeklemmt

Minden/Duisburg (ots)

Am Donnerstagabend (08. August, 20:40 Uhr) geriet ein Mann (21) in Petershagen am Campingplatz Lahde beim Schwimmen mit dem Bein in eine Schiffsschraube eines Sportbootes. Der Bootsführer stoppte sofort und gemeinsam versuchten seine Begleiter, ihn aus dem Wasser zu holen. Doch das Bein des 21-Jährigen hatte sich so fest verklemmt, dass weitere Hilfe angefordert werden musste.

Die Freiwillige Feuerwehr Petershagen inklusive Taucherteam, ein Notarzt, ein Rettungswagen sowie ein Rettungshubschrauber waren vor Ort. Während die Helfer alles daran setzten, den Mann zu befreien, hielten zwei weitere Bootsmitglieder seinen Kopf über Wasser. Nach über drei Stunden konnte der 21-Jährige schließlich befreit werden.

Er wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Lebensgefahr besteht nicht. Die Wasserschutzpolizei Minden hat die Ermittlungen aufgenommen.

