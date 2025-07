Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Arbeitsunfall; Verkehrsunfälle

Arbeitsunfall

Zu einer Firma in der Tübinger Straße sind die Einsatzkräfte am Donnerstagvormittag gerufen worden. Gegen elf Uhr war es dort bei Reinigungsarbeiten zu einer Verpuffung gekommen. Nach derzeitigem Stand wurde dabei einer der Arbeiter leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Zur Höhe des Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. Spezialisten des Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen haben die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

St. Johann (RT): Mit Anhänger und Hauswand kollidiert

Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 65.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstagvormittag in Lonsingen. Eine 85-Jährige befuhr kurz vor 10.30 Uhr mit einem Audi Q5 die Jägerstraße in Richtung Albstraße und wollte an der dortigen Einmündung nach links in diese abbiegen. Dabei übersah sie offenbar den vorfahrtsberechtigt von links kommenden Opel Movano samt Anhänger eines 40-Jährigen.In der Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen dem rechten Fahrzeugheck des Audi und dem Anhänger, worauf die 85-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand das Brems- mit dem Gaspedal verwechselte und den Audi beschleunigte. Der Wagen überquerte daraufhin die Kreuzung und prallte frontal in ein gegenüberlegendes Gebäude. Die Seniorin erlitt dabei nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Ihre Beifahrerin bleib ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt, die sich gemeinsam mit einem Statiker um die Absicherung des einsturzgefährdeten Gebäudes kümmerte. Der Audi musste abgeschleppt werden. (rd)

Dettingen/Erms (RT): E-Scooter kontra Pkw

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine zwölfjährige E-Scooter-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in der Hülbener Straße erlitten. Die Zweiradfahrerin war kurz vor 18 Uhr auf der Hülbener Straße in Richtung Buchhalde unterwegs. Auf Höhe des Freibads wollte sie nach links in Richtung Hölderlinstraße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit Nissan einer 50-Jährigen, die aufgrund offenbar fehlender Anzeichen für einen Abbiegevorgang zu diesem Zeitpunkt an der Scooter-Fahrerin vorbeigefahren war. Die Zwölfjährige stürzte daraufhin zu Boden. Sie wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung untersucht und anschließend in die Obhut einer Angehörigen übergeben. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. (rd)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Radlerin zu Fall gebracht

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag erlitten. Kurz nach 10.30 Uhr fuhr ein 59 Jahre alter Mann mit einem VW Polo von einem Grundstück auf die Sonnenhalde ein, als zeitgleich eine 42-jährige Radlerin die Einfahrt kreuzte. Offenbar aus Unachtsamkeit rollte der Mann mit seinem Wagen gegen den hinteren Teil des Fahrradanhängers der 42-Jährigen, worauf diese zu Fall kam. Die Gestürzte wollte sich nachfolgend selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Den Gesamtschaden gibt die Polizei mit schätzungsweise 1.100 Euro an. (mr)

Kusterdingen (TÜ): Unter Gitterboxen geraten - Frau schwer verletzt

Bei einem Unfall am Donnerstagmorgen zwischen Wankheim und der B 28 ist eine Frau nach derzeitigem Kenntnisstand schwer verletzt worden. Gegen 8.40 Uhr war ein Gabelstapler-Fahrer damit beschäftigt, mehrere Gitterboxen auf einen Lkw-Anhänger zu verladen. Beim Rückwärtsfahren mit dem Stapler kippten die Boxen aus noch unbekannter Ursache zur Seite und trafen eine 50-Jährige, die offenbar noch versucht hatte, das Herabfallen der Boxen zu verhindern. Die Verletzte musste vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. (mr)

