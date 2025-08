Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: In Schule randaliert, Verkehrsunfälle, Zigarettenautomat angegangen

Reutlingen (ots)

Dettingen an der Erms (RT): Zwei Leichtverletzte nach Frontalkollision

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitagabend auf der L380a ereignet hat. Gegen 19.00 Uhr kam es zwischen Metzingen-Neuhausen und Dettingen a.d.E., im dortigen Kreuzungsbereich, zu einer Kollision zwischen einer 33-jährigen Fahrzeugführerin eines Pkw Renault Zoe und eines 18-jährigen Fahrzeugführers eines VW Golf. Die 33-Jährige bog von der B28 herkommend in Richtung Neuhausen ab und übersah hierbei den aus Dettingen a. d. Erms entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Fahrer des VW Golf. Hierbei kam es zur Kollision wobei beide Fahrzeugführer leichte Verletzungen erlitten und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Außerdem war zur Reinigung der Fahrbahn aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe die Straßenmeisterei im Einsatz. Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme zeitweise komplett gesperrt werden.

Neckartenzlingen (ES): Radfahrer schwer verletzt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend gegen 19.00 Uhr in Neckartenzlingen erlitten. Der zum Unfallzeitpunkt 54-jährige Fahrradfahrer befuhr mit seinem Rennrad der Marke Cube die Metzinger Straße in Fahrtrichtung Bempflingen. Auf Höhe des dortigen Feuerwehrhauses stürzte er aufgrund eines Fahrfehlers alleinbeteiligt zu Boden. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Rennrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro.

Kirchheim unter Teck (ES): Bei Auseinandersetzung verletzt (Zeugenaufruf)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen ist es am späten Freitagabend am Postplatz gekommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geriet gegen 23.50 Uhr ein 38-Jähriger aus nichtigem Anlass zunächst verbal mit einem bislang unbekannten Mann in Streit. Im weiteren Verlauf griff der Unbekannte mit einer abgebrochenen Flasche den Geschädigten an und verletzte ihn leicht, weshalb dieser vom verständigten Rettungsdienst vor Ort behandelt werden musste. Im Anschluss flüchteten der Täter und seine zwei ebenfalls unbekannten Begleiter zu Fuß in Richtung Alleenstraße. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen konnten sie nicht mehr festgestellt werden. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, 190-195 cm groß, schlanke Statur, dunkelhäutig, schwarze krause Haare, bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt. Zeugen, welche die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07021/5010 beim Polizeirevier Kirchheim unter Teck zu melden.

Neckartenzlingen (ES): In Schule randaliert

Am Freitagabend um 21.10 Uhr haben sich bislang Unbekannte Täter über einen Lichtschacht unbefugt Zutritt in eine Schule in der Altdorfer Straße verschafft. In der Schule wurde ein Feuerlöscher versprüht. Des Weiteren wurde eine Fensterscheibe im ersten Obergeschoss beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kusterdingen (TÜ): Zigarettenautomat angegangen

Ein bislang unbekannter Täter hat sich am Samstag gegen 2.55 Uhr erfolglos an einem Zigarettenautomaten in der Jahnstraße zu schaffen gemacht. Eine Zeugin konnte den Mann dabei beobachten, wie er mittels Werkzeug versuchte, den Automaten zu öffnen. Es gelang dem Täter noch vor dem Eintreffen der Streifen sich von der Örtlichkeit zu entfernen. Eine anschließende Fahndung verlief ohne Erfolg. Der Mann trug bei der Tat ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Jogginghose und eine Maske. Zudem hatte er eine Sporttasche der Marke Nike dabei. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell