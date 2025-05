Feuerwehr Leverkusen

FW-LEV: Brand eines Kleintransporters auf der Bundesautobahn 1

Bild-Infos

Download

Leverkusen (ots)

Am 30.05.2025 gegen 22:03 Uhr wurde die Feuerwehr Leverkusen durch mehrere Anrufer über den Notruf 112, sowie über die Kreisleitstelle des Rheinisch-Bergischen Kreises über einen Brand eines Kleintransporters auf der Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Dortmund informiert. Da sich laut den Anrufenden kein Fahrer in der Nähe des brennenden Kleintransporters bemerkbar machte, musste davon ausgegangen werden, dass dieser noch im Fahrzeug eingeklemmt war. Die Leitstelle alarmierte umgehend die Einsatzkräfte beider Berufsfeuerwehrwachen, die Einheiten Opladen und Rheindorf der Freiwilligen Feuerwehr, sowie Kräfte des Rettungsdienstes. Vor Ort bestätigten sich die Meldungen als Vollbrand eines Kleintransporters. Glücklicherweise war entgegen der Vermutungen niemand im Fahrzeug eingeklemmt. Sofort wurde die Brandbekämpfung mit 2 Trupps unter schwerem Atemschutz und 2 C-Rohren eingeleitet. Das Feuer konnte so schnell unter Kontrolle gebracht wer-den.

Mittels Drohne und Wärmebildkamera wurde im Umfeld des Fahrzeugs nach möglichen Insassen des Kleintransporters gesucht. Während des Einsatzes stellten die Einheiten Opladen und Rheindorf der Freiwilligen Feuerwehr den Grundschutz für das Stadtgebiet sicher.

Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen war die Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Dortmund für den Verkehr vollgesperrt. Nach Abschluss der Maßnahmen durch die Feuerwehr wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Insgesamt waren bei diesem Einsatz 37 Einsatzkräfte involviert.

Original-Content von: Feuerwehr Leverkusen, übermittelt durch news aktuell