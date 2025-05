Feuerwehr Leverkusen

FW-LEV: Brand eines Anbaus Ratherkämp

Leverkusen (ots)

Am 30.05.2025 gegen 22:15 Uhr wurde die Feuerwehr Leverkusen durch mehrere Anrufer über den Notruf 112 über einen Brand in der Straße Ratherkämp informiert. Die Leitstelle alarmierte umgehend die Einsatzkräfte beider Berufsfeuerwehrwachen, die Einheiten Bürrig und Wiesdorf der Freiwilligen Feuerwehr sowie Kräfte des Rettungsdienstes. Vor Ort bestätigte sich die Meldungen als Vollbrand einer Gartenhütte. Die Gartenhütte stand in baulicher Verbindung zu Wohngebäuden. Um die anliegenden Wohngebäude zu schützen, wurden mehrere Einsatzabschnitte gebildet. Problematisch war, dass der Brand im hinteren Grundstückbereich lag und die Brandstelle damit nicht direkt zugänglich war. Im Laufe des Einsatzes wurden mehrere Gasflaschen im Anbau gefunden, welche von der Feuerwehr geborgen und gesichert wurden.

Insgesamt waren bei diesen Einsatz 40 Einsatzkräfte involviert.

Original-Content von: Feuerwehr Leverkusen, übermittelt durch news aktuell