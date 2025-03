POL-EL: Geeste - Kupferkabel gestohlen

Salzbergen (ots) - Am gestrigen Samstag kam es in Salzbergen zu einem Raub auf eine Tankstelle an der Schüttorfer Straße. Ein bislang unbekannter, maskierter männlicher Täter betrat gegen 21:23 Uhr den Verkaufsraum. Unter Vorhalt eines Messers bedrohte er die 21-jährige Angestellte und forderte die Herausgabe von Bargeld. Anschließend verließ der Täter samt der Beute das Gebäude und flüchtete zu Fuß in ...

