POL-GM: Hinweise zu silbernem Audi nach mehreren Unfallfluchten gesucht

Bergneustadt; Gummersbach (ots)

Die Polizei sucht Hinweise zu einem silbernen Audi A4, der vermutlich in mehrere Sachschadensunfälle in der Nacht von Samstag auf Sonntag (8./9. Februar) involviert war. Ein Zeuge meldete der Polizei am Sonntag gegen 01:40 Uhr einen Audi A4 mit Unfallschäden am Stoßfänger, der quer auf der Talstraße stand. An der Kreuzung Löhstraße/Bergstraße stellten Polizeibeamte eine beschädigte Verkehrsinsel fest, bei der ein Verkehrszeichen umgefahren wurde. Neben der Unfallstelle befanden sich Fahrzeugteile, die zu einem silbernen Auto gehören. Vom Unfallverursacher keine Spur. Im weiteren Verlauf wurde der Polizei ein Ford Focus gemeldet, der in der Friedhofstraße parkte und Beschädigungen an der linken vorderen Fahrzeugfront aufwies. Auch hier flüchtete der Fahrer von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

