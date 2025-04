Feuerwehr Leverkusen

FW-LEV: Neue Beschilderung für KIEZ-Notrufstellen

Leverkusen (ots)

Leverkusen setzt einen weiteren wichtigen Schritt in der Krisenvorsorge um: An den Standorten der Krisen-, Informations- und Ersthilfe-Zentren (KIEZ) wurden in dieser Woche gut sichtbare Beschilderungen angebracht.

Die roten Schilder mit den Maßen 100 x 60 cm markieren die Anlaufstellen, an denen Bürgerinnen und Bürger in Krisensituationen Notrufe absetzen können, wenn herkömmliche Kommunikationswege - etwa durch Strom- oder Notrufausfälle - nicht mehr funktionieren.

Bereits im November 2023 wurde das KIEZ-Notrufkonzept in einer stadtweiten Übung getestet. Die neuen Schilder stellen sicher, dass die Notrufstellen auch ohne digitale Hilfsmittel schnell gefunden werden können. Neben einem gut erkennbaren "i"-Symbol für Information und der Aufschrift "KIEZ-Notruf" enthalten sie eine Erklärung in zehn verschiedenen Sprachen: "Dieser Punkt wird bei besonderen Ereignissen wie zum Beispiel einem flächendeckenden Stromausfall oder einem Notruf-Ausfall besetzt."

Im entsprechenden Ereignisfall werden die KIEZ-Notrufstellen durch die Freiwillige Feuerwehr, Polizei und Stadtverwaltung besetzt. In akuten Notsituationen, wie z.B. bei Bränden, medizinischen Notfällen sowie bei Straftaten, können dort Notrufe abgesetzt werden, wenn Telefon und Mobilfunk nicht mehr funktionieren.

"Mit dem KIEZ-Gesamtkonzept übernimmt Leverkusen eine Vorreiterrolle in Nordrhein-Westfalen und ist gut für unterschiedliche Krisensituationen aufgestellt. Die KIEZ-Notrufstellen bieten der Bevölkerung eine verlässliche Anlaufstelle, wenn herkömmliche Kommunikationswege ausfallen. Damit stellen wir sicher, dass in Notlagen schnell Hilfe organisiert werden kann", sagt Andrea Deppe, die als Dezernentin für Planen und Bauen auch für die Feuerwehr und den Bevölkerungsschutz zuständig ist.

Neben den Notrufstellen gibt es im Rahmen des KIEZ-Konzepts auch Betreuungsstellen, die Bürgerinnen und Bürgern weitere Unterstützung bieten. Eine entsprechende Beschilderung für diese Einrichtungen ist ebenfalls in Planung.

Weitere Informationen zu den KIEZ-Standorten und wie man sich "krisenfit" machen kann, sind auf der städtischen Webseite zu finden unter https://www.leverkusen.de/service/krisenfall/

Original-Content von: Feuerwehr Leverkusen, übermittelt durch news aktuell