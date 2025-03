Feuerwehr Leverkusen

FW-LEV: Vorläufige Pressemeldung - Dachstuhlbrand mit Todesfolge

Leverkusen (ots)

Am 26.03.2025 um 23:51 Uhr wurde die Feuerwehr Leverkusen durch mehrere Anrufer über den Notruf über ein Brandereignis in einem Mehrfamilienhaus im Be-reich der Düsseldorfer Str. im Innenstadt Bereich von Opladen informiert. Durch die Leitstelle wurden unverzüglich beide Wachen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst sowie mehrere Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert. Aufgrund der ersten Rückmeldungen von der Einsatzstelle, die auf eine größere An-zahl von verletzten Personen schließen ließ, wurden noch zusätzliche Einheiten des Rettungsdienstes aus dem Kreis Mettmann alarmiert.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das 3. Obergeschoss sowie das Dachgeschoss bereits in Vollbrand. Der Treppenraum war ebenfalls verraucht. Mehrere Personen waren durch den Brand in ihren Wohnungen eingeschlossen, eine Person rettete sich bereits auf eine Fensterbrüstung im 3. Obergeschoss und war von starker Rauchentwicklung umgeben. Durch die Feuerwehr wurden sofort umfangreiche Maßnahmen zur Menschenrettung über Drehleitern sowie mehrere Trupps im Innenangriff eingeleitet. Insgesamt konnten 5 Personen aus ihren Wohnungen gerettet werden. Eine Person konnte sich leicht verletzt noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte aus dem Haus retten. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen sind aufgrund der Schwere der Verletzungen zwei Personen noch an der Einsatzstelle verstorben. Drei mittelschwer verletzte Personen wurden mit Verbrennungen und dem Verdacht auf Rauchgasintoxikation zunächst an der Einsatzstelle versorgt und zügig in das, in direkter Umgebung befindliche, Krankenhaus transportiert. Ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Nachbargebäude konnte verhindert werden. Der Dachstuhl des Brandobjektes ist akut einsturzgefährdet. Weitere unverletzte Bewohner des Wohnhauses werden in einer naheliegenden Betreuungsstelle vom DRK betreut. Über zwei Drehleitern laufen derzeit umfangreiche Nachlöscharbeiten. Die Baustatik des gesamten Gebäudes wird überprüft. Die Düsseldorfer Straße, im Kreuzungsbereich An St. Remigius, ist aufgrund der Einsatz voll gesperrt.

gez. Branddirektor Kresse, Oberbrandrat Gäde

