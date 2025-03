FW-LEV: Brand in Zwischendecke und Verkehrsunfall auf der BAB

Leverkusen (ots) - Am 16.03.2025 gegen 15:00 Uhr gingen bei der Feuerwehr Leverkusen mehrere Anrufe über einen Brand eines Nebengebäudes an einem Fachwerkhaus in Leverkusen-Biesenbach ein. Durch die Leitstelle wurden unverzüglich Einsatzkräfte beider Berufsfeuerwehrwachen, der Freiwilligen Feuerwehr sowie mehrere Rettungsmittel alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr bestätigte sich die gemeldete Lage. Ein Brand im ...

mehr