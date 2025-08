Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Raubdelikt; Verkehrsunfälle; Verpuffung

Reutlingen (ots)

Einkaufsmarkt überfallen

Ein Einkaufsmarkt in der Dieselstraße ist am Samstagmittag, kurz vor 13 Uhr, von zwei Unbekannten überfallen worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand begaben sich die Täter zum Kassenbereich und bedrohten die anwesenden Kunden und einen Angestellten mit augenscheinlichen Schusswaffen. Nachdem die Kriminellen aus der Kasse mehrere Geldscheine übergeben bekommen haben, flüchteten sie zu Fuß in Richtung Echaz. Die Täter wurden wie folgt beschrieben: beide circa 16 - 17 Jahre alt, ungefähr 170 Zentimeter groß und schlank. Bekleidet war einer mit einer grauen Jeans, einem grauen Hoodie und einem weißen Bandana-Tuch. Der zweite Mann trug eine graue Jogginghose, einen grauen Kapuzenpulli und ein graues Bandana-Tuch. Eine Fahndung nach den beiden Tätern, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war führte nicht zur Ergreifung des Duos. Die Kriminalpolizei Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hohenstein (RT): Fahrzeugkontrolle verloren

Eine 21-Jährige hat am Samstagmorgen einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 9.15 Uhr geriet die Hyundai-Fahrerin auf ihrem Weg von Oberstetten in Richtung Ödenwaldstetten auf der Kreisstraße 6736 mit den rechten Rädern in den Grünstreifen und verlor daraufhin die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Pkw rutschte in der Folge mehrere Meter über eine Wiese und kollidierte schließlich mit der Fahrzeugfront mit einem Baum, wobei das rechte Vorderrad von der Achse gerissen wurde. An dem Hyundai entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille, weshalb die 21-Jährige eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und ihren Führerschein noch vor Ort abgeben musste.

Münsingen (RT): Frontalzusammenstoß mit fünf Verletzten

Am Samstagnachmittag ist es auf der Bundesstraße 465 bei Münsingen zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Gegen 15.40 Uhr befuhr eine 59-jährige Fahrerin eines VW die B465 aus Münsingen kommend in Richtung Ehingen, mit der Absicht nach links in die Landesstraße 230 in Richtung Böttingen einzubiegen. Hierbei übersah sie einen 46-jährigen Mann, der ihr mit seinem Hyundai entgegenkam, sodass die beiden Fahrzeuge nahezu frontal miteinander kollidierten. Der VW geriet unmittelbar nach dem Zusammenstoß in Brand, welcher jedoch schnell gelöscht werden konnte. Die Unfallverursacherin und vier Mitfahrende im Hyundai erlitten leichte Verletzungen. Der 46-jährige Fahrer musste dagegen mit einem Rettungshubschrauber schwer verletzt in eine Klinik gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 40.000 Euro. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die B465 für rund zweieinhalb Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr Münsingen war mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort. Zudem waren neben dem Rettungshubschrauber noch drei Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz. Die Straßenmeisterei Münsingen sicherte die Bergung der beiden nicht mehr fahrbereiten Pkw durch einen Abschleppdienst und die Beseitigung der Fahrbahnverunreinigungen ab.

Tübingen (TÜ): Mit Pkw überschlagen

Ein leicht verletzter Pkw-Lenker und wirtschaftlicher Totalschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalles der sich am Samstagmorgen auf der Bundesstraße 28 zwischen Kusterdingen und Tübingen ereignet hat. Gegen 8.30 Uhr befuhr ein 21 Jahre alter Ford-Fahrer die B28 in Fahrtrichtung Tübingen. Auf dem abschüssigen Streckenabschnitt verlor er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Verkehrsteilnehmer konnten dem leicht verletzten Fahrer aus dem stark beschädigten Fahrzeug helfen. Er wurde mit dem Rettungsdienst vorsorglich in eine Klinik gebracht. Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Insgesamt entstand durch den Unfall ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Ammerbuch (TÜ): Unfall beim Abbiegen

Bei einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr hat sich am Samstagnachmittag ein Autofahrer leichte Verletzungen zugezogen. Gegen 14.30 Uhr war ein 42-Jähriger mit seinem Ford auf der Bundesstraße 296 von Tübingen kommend in Richtung Herrenberg unterwegs und wollte nach links auf die Landesstraße 359 Richtung Ammerbuch-Pfäffingen abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Mercedes eines 43-Jährigen, sodass die beiden Fahrzeuge miteinander zusammenstießen. Der Mercedes-Fahrer musste vom Rettungsdienst vorsorglich in eine Klinik gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 4.000 Euro.

Schömberg (ZAK): Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Auf regennasser Fahrbahn sind am Samstagmorgen zwei Pkw auf der Bundesstraße 27 bei Schömberg zusammengestoßen. Gegen 8.20 Uhr befuhr ein 45 Jahre alter VW-Fahrer die B27 von Schömberg aus kommend in Richtung Dotternhausen. Während eines Überholvorganges verlor er auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr, wo er mit einem entgegenkommenden Kia einer 17 Jahre alten, begleiteten Fahrerin zusammenstieß. Nach dem teilfrontalen Aufprall schleuderte der VW weiter über die Fahrbahn und geriet hierbei in die Schutzplanken. Der 45-Jährige und seine beiden 44 und 17 Jahre alten Mitfahrenden blieben unverletzt. Im Kia zog sich eine 45-jährige Mitfahrerin leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen vorsorglich in eine Klinik gebracht werden. Der 51-jährige Fahrbegleiter bleib ebenso wie die 17-jährige Kia-Fahrerin unverletzt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden durch einen Abschleppdienst geborgen. Während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten war die Bundesstraße im Bereich der Unfallstelle für etwa vier Stunden voll gesperrt.

Balingen (ZAK): Verpuffung im Holzofen

Leichte Verletzungen hat sich am Samstagnachmittag eine Rentnerin in Balingen-Frommern beim Anzünden ihres Ofens zugezogen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei wurden gegen 17.45 Uhr verständigt, nachdem ein Brandgeschehen in einem Einfamilienhaus gemeldet wurde. Nach bisherigen Ermittlungen wollte eine 85-jährige Frau in ihrem Holzofen ein Feuer entzünden, was aus unbekannter Ursache zu einer Verpuffung führte. Die Frau erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation und wurde vor Ort behandelt. Ein nennenswerter Sachschaden entstand nicht. Die Feuerwehr war mit insgesamt vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort.

