Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tatverdächtiger nach versuchtem Raubdelikt festgenommen - Albstadt (ZAK)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Einen schnellen Fahndungserfolg verzeichnet die Polizei nach einem versuchten Raubdelikt am Sonntagmorgen (03.08.2025) in Ebingen. Ein 43-Jähriger konnte nach der Tat vorläufig festgenommen werden und befindet sich bereits in Untersuchungshaft. Ihm wird zur Last gelegt, einen Taxifahrer angegriffen und versucht zu haben, dessen Fahrzeug zu rauben.

Den derzeitigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen zufolge soll der 43-Jährige gegen 7.45 Uhr an einem Taxistand in der Poststraße einen Taxifahrer unter einem Vorwand aus dem Fahrzeug gelockt, angegriffen und geschlagen haben. Dabei stürzte der Geschädigte zu Boden. Danach soll sich der Tatverdächtige in das Taxi gesetzt und versucht haben, das Fahrzeug zu starten. Als dies misslang, flüchtete er in Richtung Untere Vorstadt. Nachdem der leicht verletzte Geschädigte über Notruf die Polizei verständigt hatte, konnte der 43-Jährige noch im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen von einer Streifenwagenbesatzung in der Nähe der Berliner Straße (B 463) angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Der 43-jährige Ukrainer wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen am Montag (04.08.2025) der Haftrichterin beim Amtsgericht Hechingen vorgeführt. Diese erließ den beantragten Haftbefehl und ordnete gegen den Beschuldigten die Untersuchungshaft an.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Balingen zum Motiv der Tat dauern an.

