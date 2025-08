POL-RT: Fußgängerin von Lkw erfasst; Motorradfahrer gestürzt; Auseinandersetzung; Polizeibeamtin verletzt; Kollision mit Verletzten

Polizeipräsidium Reutlingen

Eningen (RT): Fußgängerin von Lkw erfasst

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 81 Jahre alte Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag an der Einmündung Friedrich-/ Reutlinger Straße erlitten. Ein 26-Jähriger befuhr gegen 10.20 Uhr die Friedrichstraße und wollte an der Einmündung mit der Reutlinger Straße nach rechts abbiegen. Hierzu hielt er an der dortigen Stopp-Stelle zunächst an. Als er anschließend wieder anfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit der Seniorin, die die Friedrichstraße von rechts nach links überqueren wollte. Die 81-Jährige stürzte daraufhin zu Boden. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. (rd)

Nürtingen (ES): Motorradfahrer gestürzt

Am Dienstagvormittag ist es im Einmündungsbereich der Robert-Bosch-Straße und der Südumgehung zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 63-Jähriger wollte gegen 10.30 Uhr mit einem VW Golf von der Robert-Bosch-Straße aus in die Straße Südumgehung einfahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von dieser nach links in die Robert-Bosch-Straße einbiegenden, 53 Jahre alten Yamaha-Fahrer. Dieser stürzte infolge der Kollision zu Boden und zog sich nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zu. Der Biker wollte sich im Anschluss an die Unfallaufnahme selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Der entstandene Sachschaden an den beiden fahrbereiten Fahrzeugen wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. (rd)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Auseinandersetzung unter Mitbewohnern

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen seit Dienstagvormittag nach einer Auseinandersetzung in einer Flüchtlingsunterkunft in der Steinbeisstraße. Gegen zehn Uhr soll es in einem Gemeinschaftsbereich der Unterkunft zunächst zu einem verbalen Streit zwischen zwei Bewohnern im Alter von 34 und 38 Jahren gekommen sein. Der Streit mündete in einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der wohl auch eine Schere zum Einsatz gekommen sein soll. Beide Beteiligten erlitten eher leichte Verletzungen. Sie wurden zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Eine Schere konnte von den Beamten vor Ort aufgefunden und sichergestellt werden. Die Ermittlungen dauern an. (rd)

Tübingen (TÜ): Polizeibeamtin verletzt und in Fachklinik untergebracht

Nachdem sie Polizeibeamte angegriffen und beleidigt hat, ist eine Frau am Montagabend in einer Fachklinik untergebracht worden. Die Beamten wurden gegen 19 Uhr zu häuslichen Streitigkeiten in die Dorfackerstraße gerufen. Die dort beteiligten Personen konnten zunächst beruhigt werden. Da sich eine 62-Jährige offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand und weiterhin verbal sehr aggressiv war, musste sie geschlossen und in Gewahrsam genommen werden. Hierbei schlug und trat sie gegen die Einsatzkräfte, wodurch eine Beamtin leicht verletzt wurde. Auf dem Weg in eine Fachklinik, in der die Frau anschließend gebracht wurde, beleidigte sie die Polizeibeamten mehrfach. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt nun wegen verschiedener Straftaten. (gj)

Albstadt (ZAK): Kollision mit Verletzten in Ebingen

Zwei Verletzte, zwei abgeschleppte Auto und ein Blechschaden in Höhe von schätzungsweise 19.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen in Ebingen. Gegen 8.10 Uhr war ein 66 Jahre alter Mann mit einem Mitsubishi auf der Krämerstraße in Richtung Sigmaringer Straße unterwegs. Diese wollte er an der entsprechenden Kreuzung geradeaus queren, wobei er die Vorfahrt eines von links kommenden, 61-jährigen Seat-Lenkers missachtete. Bei der folgenden Kollision erlitten beide Männer ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um sie. (mr)

