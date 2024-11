Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt/ Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Einliegerwohnung - PM 1

Waibstadt/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Um 12 Uhr wurde am Mittwoch der Polizei ein Brand in einem Haus in der Dagobertstraße gemeldet. Derzeit steht eine Einliegerwohnung in Vollbrand. Dabei kommt es zu einer erheblichen Rauchentwicklung. Die Bewohner des Hauses wurden evakuiert. Nach derzeitigem Stand besteht bei einer Bewohnerin der Verdacht einer Rauchgasintoxikation. Sie kam zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Aktuell laufen die Löschmaßnahmen der Feuerwehr.

