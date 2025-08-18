PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Bedrohung im Bus

Freiburg (ots)

Am Samstag, 16.08.2025, kurz vor Mitternacht, soll es in einen Bus des Schienenersatzverkehrs zwischen Weil am Rhein in Richtung Müllheim zu einer Bedrohung gekommen sein. Ein 26 Jahre alter Mann steht im Verdacht mit einer Waffe einen 35-Jährigen und dessen Kind bedroht zu haben. Hintergrund könnte ein Streit um den Sitzplatz im Bus gewesen sein. Der Tatverdächtige verließ in Bad Bellingen den Bus, konnte aber im näheren Umfeld durch eine Streifenwagenbesatzung angetroffen werden. Ein angeforderter Sprengstoffsuchhund konnte die Waffe im unmittelbaren Umfeld auffinden. Die Schreckschusswaffe wurde sichergestellt. Das Polizeirevier Weil am Rhein hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im Bus von Weil am Rhein nach Müllheim eine Bedrohung oder einen Streit beobachtet haben. Das Polizeirevier Weil am Rhein ist rund um die Uhr unter 07621 97970 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

