POL-FR: Bad Bellingen: Bedrohung im Bus
Freiburg (ots)
Am Samstag, 16.08.2025, kurz vor Mitternacht, soll es in einen Bus des Schienenersatzverkehrs zwischen Weil am Rhein in Richtung Müllheim zu einer Bedrohung gekommen sein. Ein 26 Jahre alter Mann steht im Verdacht mit einer Waffe einen 35-Jährigen und dessen Kind bedroht zu haben. Hintergrund könnte ein Streit um den Sitzplatz im Bus gewesen sein. Der Tatverdächtige verließ in Bad Bellingen den Bus, konnte aber im näheren Umfeld durch eine Streifenwagenbesatzung angetroffen werden. Ein angeforderter Sprengstoffsuchhund konnte die Waffe im unmittelbaren Umfeld auffinden. Die Schreckschusswaffe wurde sichergestellt. Das Polizeirevier Weil am Rhein hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im Bus von Weil am Rhein nach Müllheim eine Bedrohung oder einen Streit beobachtet haben. Das Polizeirevier Weil am Rhein ist rund um die Uhr unter 07621 97970 erreichbar.
