Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen - zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Freitag, 15.08.2025, gegen 14:15 Uhr ereignete sich im Bereich der Tullastraße in Bad Säckingen ein Auffahrunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 18-jähriger VW-Fahrer aus einem Parkplatz und auf ein Zustellerfahrzeug auf. Durch den Aufprall wurde das Zustellerfahrzeug auf einen Citroen aufgeschoben. Durch den Unfall wurden der VW-Fahrer und der 28 Jahre alte Fahrer des Zustellerfahrzeugs leicht verletzt. Die 18- jährige Citroen- Fahrerin blieb unverletzt. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt dürfte ein Sachschaden von ungefähr 2000 Euro entstanden sein.

