PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen - zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Freitag, 15.08.2025, gegen 14:15 Uhr ereignete sich im Bereich der Tullastraße in Bad Säckingen ein Auffahrunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 18-jähriger VW-Fahrer aus einem Parkplatz und auf ein Zustellerfahrzeug auf. Durch den Aufprall wurde das Zustellerfahrzeug auf einen Citroen aufgeschoben. Durch den Unfall wurden der VW-Fahrer und der 28 Jahre alte Fahrer des Zustellerfahrzeugs leicht verletzt. Die 18- jährige Citroen- Fahrerin blieb unverletzt. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt dürfte ein Sachschaden von ungefähr 2000 Euro entstanden sein.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 17:14

    POL-FR: Häusern: Motorradfahrer alleinbeteiligt gestürzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

    Freiburg (ots) - Am Sonntag, 17.08.2025, gegen 14:30 Uhr kam ein 19-jähriger Motorradfahrer zwischen Häusern und Schluchsee aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall und rutschte in die Leitplanke. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt und musste durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 17:06

    POL-FR: Bad Bellingen: Bedrohung im Bus

    Freiburg (ots) - Am Samstag, 16.08.2025, kurz vor Mitternacht, soll es in einen Bus des Schienenersatzverkehrs zwischen Weil am Rhein in Richtung Müllheim zu einer Bedrohung gekommen sein. Ein 26 Jahre alter Mann steht im Verdacht mit einer Waffe einen 35-Jährigen und dessen Kind bedroht zu haben. Hintergrund könnte ein Streit um den Sitzplatz im Bus gewesen sein. Der Tatverdächtige verließ in Bad Bellingen den Bus, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren