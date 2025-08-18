POL-FR: Bonndorf im Schwarzwald: Motorradfahrer alleinbeteiligt gestürzt - Rettungshubschrauber im Einsatz
Freiburg (ots)
Am Samstag, 16.08.2025, gegen 14:00 Uhr verunfallte ein 48-jähriger Motorradfahrer auf der L159 zwischen Wittighofen und Steinabad. Er kam aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn ab, stürzte und verletzte sich schwer. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 2.000 Euro
